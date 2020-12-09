Ученые назвали симптомы коронавируса, которые сохраняются несколько месяцев

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Швейцарские врачи описали симптомы коронавирусной инфекции, которые сохраняются у некоторых пациентов до нескольких месяцев. Такой эффект характерен для тех, кто переболел COVID-19 в легкой форме или лечились дома.

Специалисты назвали сохранение симптомов «длительным коронавирусом». Для понимания такого феномена они врачи из Женевы разработали систему COVICARE.

Благодаря новшеству можно проводить отслеживание и консультирование заболевших пациентов, которым не нужна госпитализация. Ученые связались почти с 700 лечащихся на дому людей, спустя шесть недель после диагностирования COVID-19 у трети опрошенных сохранились симптомы. Среди них — головные боли, отсутствие вкуса и обоняния, а также кашель и небольшая отдышка, сообщает ФАН.

Ранее диетологи назвали «лечебные» новогодние блюда для больных коронавирусом.

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