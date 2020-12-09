Коронавирус выявили у 5145 человек в Москве за сутки

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В столице за сутки выявили 5145 новых случаев коронавируса. Об этом сообщил оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве в среду, 9 декабря.

Таким образом, число заразившихся COVID-19 в столице увеличилось до 665 218.

На территории России за сутки зафиксировали 26 190 новых случаев инфекции, уточнил оперштаб в Telegram-канале. Больше всего пациентов с инфекцией выявили в столице, Санкт-Петербурге и Московской области.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в России провели 427 тысяч тестов на COVID-19.

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