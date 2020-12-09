Столичные власти проверят сообщения об утечке данных москвичей, переболевших COVID-19

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Столичные власти проверят информацию об утечке персональных данных горожан, которые переболели COVID-19. Об этом сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве в Telegram-канале в среду, 9 декабря.

— В настоящий момент власти Москвы проводят проверку информации об утечках персональных данных москвичей, переболевших коронавирусом, — говорится в сообщении.

О результатах проверки будет сообщено дополнительно, уточнили в оперштабе.

Ранее сообщалось, что количество вылечившихся от коронавируса пациентов в столице увеличилось до 507 149.

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