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Подмосковные ученые рассказали об успешном клонировании теленка
Фото: Министерство инвестиций и инноваций МО

Подмосковные ученые рассказали об успешном клонировании теленка

Оксана Васильева

Технологии

Коллектив ученых Всероссийского научно-исследовательского института животноводства имени академика Л. К. Эрнста рассказал о том, что весной текущего года в России впервые получили жизнеспособного теленка методом соматического клонирования, передает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу подмосковного министерства инвестиций и инноваций.

Ученые заменили собственный генетический материал яйцеклеток коров на генетический материал дифференцированных соматических клеток. В результате целого ряда манипуляций они получили клонированные эмбрионы, и уже после пересадки одного эмбриона в апреле родилась здоровая телочка.

— Подмосковный регион по праву считается одним из пионеров в области науки клонирования. Успешно продолжаются исследования в этой области и сегодня. Помимо ученых из Подольска, над темой клонирования работают в Пущино. Там развивают технологии клонирования растений, которые призваны обеспечить развитие агропромышленного комплекса России... — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Сообщается, что клону уже 7 месяцев. По показателям роста и развития животное превосходит своих сверстников начиная с рождения.

Ранее ФАН писал, что с использованием технологии клонирования и расшифровки генома клеток из крови пациентов, переболевших коронавирусом, петербургская фармкомпания «Фармсинтез» начнет производство лекарства для его профилактики и лечения.

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Подмосковьеклонированиеживотные
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