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Москвичам пообещали морозы и сугробы на Новый год
Фото: «Вечерняя Москва»

Москвичам пообещали морозы и сугробы на Новый год

Юлия Захарова

Город

Морозы и сугробы ждут жителей столичного региона на Новый год. Об этом в среду, 9 декабря, сообщает портал «Метеоновости».

Как уточняется, высота сугробов может составить 10–12 сантиметров.

— Без снега Москва и Подмосковье на Новый год не останутся, он понемногу будет подсыпать во второй половине декабря, и к Новому году высота снежного покрова в среднем составит 10–12 сантиметров, — отметили синоптики.

В последнюю неделю декабря прогнозируется повышение атмосферного давление и похолодание. Ночные температуры составят от минус 10 до минус 15 градусов, выпадет снег. Днем ожидается от минус пяти до минус 10 градусов.

Средняя суточная температура будет близка к климатической норме.

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