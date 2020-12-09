МИД РФ выразил уверенность, что «Северный поток — 2» будет достроен

Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Москва не сомневается в том, что «Северный поток — 2» будет достроен, несмотря на возможные санкции США. Об этом в среду, 9 декабря, заявил заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков.

По его словам, окончание строительства «Северного потока — 2» станет вкладом в восстановление конструктивной повестки дня в отношениях между Россией и членами Европейского союза. Рябков отметил, что санкции США заключаются в замещении российского газа на более дорогостоящий американский сжиженный газ.

Он добавил, что вопрос о возможных санкциях также заключается в том, насколько суверенны союзники США в принятии соответствующих решений, сообщает ТАСС.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих стран считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал это, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Известно, что 23 июля сенат США одобрил оборонный бюджет на следующий год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2». Уже действующие рестрикции распространяются на организации, которые занимаются прокладкой труб, и на причастные к этому страховые компании.

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