Более 5000 пациентов с коронавирусом прошли лечение в медцентре в Вороновском

Фото: stroi.mos.ru/Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Более пяти тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией успешно прошли лечение в медицинском центре в Вороновском почти за восемь месяцев. Об этом в среду, 9 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он напомнил, что объект возвели в рекордные сроки — за 34 дня. Медцентр оснащен 24 тысячами единиц современного оборудования. Площадь комплекса составляет 80 тысяч квадратных метров.

— Феноменальные работы, это объект, который можно вносить, безусловно, во все книги рекордов Гиннесса. Мощнейший медицинский центр. С момента ввода более пяти тысяч человек успешно прошли лечение в этом медицинском центре, — отметил заммэра.

Как подчеркнул Бочкарев, столичные власти намерены снимать административные процедуры, чтобы ускорять строительство объектов и введение их в эксплуатацию, передает ТАСС.

Напомним, работы по строительству медцентра в Вороновском стартовали 11 марта, 17 апреля объект был сдан. Уже через три дня медики начали принимать пациентов.

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