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Более 1,6 тысячи человек с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Более 1,6 тысячи человек с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки

Виктория Родимкина

Город

В Москве за минувшие сутки госпитализировали 1656 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве в среду, 9 декабря.

Ранее сообщалось, что в столице за сутки подтверждено 5145 новых случаев коронавируса. К аппарату искусственной вентиляции легких в больницах города подключены 451 человек, сообщил оперштаб в Telegram-канале.

Среди новых случаев 42,5 процента граждан в возрасте от 18 до 45 лет, 32,9 процента — от 46 до 65 лет, 10,6 процента — от 66 до 79 лет. Кроме того, 4,5 процента граждан старше 80 лет, а 9,5 процента — дети.

Более 1,6 тысячи человек с коронавирусом госпитализировали в Москве за суткиФото: Оперштаб

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала очень успешными исследования вакцины от COVID-19 для пожилых.

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