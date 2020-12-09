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Песков прокомментировал отказ Турции от российской вакцины
Фото: kremlin.ru / Официальный сайт президента России

Песков прокомментировал отказ Турции от российской вакцины

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Результаты тестирования и испытаний российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» свидетельствуют об ее эффективности и надежности. Об этом в среду, 9 декабря, заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

По его словам, вакцина «Спутник V» обязательно сыграет важную роль в борьбе с пандемией, сообщает РИА Новости.

Ранее Турция отказалась покупать российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». По словам министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджи, российская вакцина от коронавируса является аденовирусной. Проблема возникла из-за соответствия GLP (Надлежащей лабораторной практике — прим. «ВМ»).

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