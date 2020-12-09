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США расширили санкции в рамках Глобального акта Магнитского
Фото: flickr.com / Kārlis Dambrāns

США расширили санкции в рамках Глобального акта Магнитского

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Власти США расширили список санкций в рамках Глобального акта Магнитского. Об этом в среду, 9 декабря, сообщили на сайте Министерства финансов США.

Отмечается, что в список попал попал бывший заместитель председателя Государственной таможенной службы Киргизии Райымбек Матраимов. Санкции также вводятся против двух физических и трех юридических лиц из разных стран.

Ранее палата представителей Конгресса США одобрила проект бюджета с санкциями против России. Документом предусмотрено ужесточение санкций в отношении «Северного потока — 2» и «Турецкого потока». Помимо прочего ограничительные меры расширят в отношении Анкары из-за покупки ею зенитных ракетных систем С-400.

«Поправка Магнитского»

В мае 2018 года в силу вступил закон «О санкциях и о мерах по борьбе с отмыванием денег» с «поправкой Магнитского». Он позволяет властям Великобритании вводить санкции в отношении нарушителей прав человека.

Положения данного документа стало возможно применять только после выхода Британии из Европейского союза.

Авторами закона значатся возглавлявший в то время МИД страны Борис Джонсон и его заместитель Тарик Ахмад.

Смерть Сергея Магнитского

В ноябре 2009 года работник крупного инвестфонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский умер в СИЗО «Матросская Тишина» после пребывания в заключении почти год. Российская полиция обвиняла его в налоговых махинациях.

Смерть Магнитского вызвала огромный общественный резонанс не только в РФ, но и за рубежом.

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