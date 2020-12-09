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Двоих фигурантов совершенных в Праге преступлений экстрадировали из России в Чехию. Об этом в среду, 9 декабря, сообщили на сайте «МВД Медиа» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Экстрадиция прошла в присутствии правоохранительных органов Чехии и ФСИН России. По данным полиции, в мае 2018 года 31-летний гражданин Казахстана угнал автомобиль на территории Праги. На украденной машине он въехал на территорию Украины.

Вторую злоумышленницу осудили в Чехии за совершение нескольких преступлений. Она подозревается в мошеннических действиях и нападении в составе группы лиц на женщину.

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