Строгий карантин введут на Украине с 8 января

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Правительство Украины по рекомендации министерства здравоохранения введет жесткий карантин с 8 по 24 января 2021 года. Об этом сообщил глава правительства Денис Шмыгаль.

По его словам, обсуждение данного вопроса с представителями бизнеса, властями регионов и эпидемиологами заняло более трех недель. На период усиленного карантина на Украине будет запрещена работа кафе, ресторанов, баров (кроме доставки и заказов навынос), магазинов непродовольственных товаров, кинотеатров и фитнес-клубов. Кроме того, в стране не будут проводиться спортивные, культурные и развлекательных мероприятия, сообщает ТАСС.

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