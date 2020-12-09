Число нарушений на подмосковных стройках снизилось на 10 процентов

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян на заседании Общественного совета сообщил, что с начала 2020 года инспекторы подмосковного ведомства выявили свыше 9,5 тысячи нарушений в ходе проверок строительных объектов, это на 10 процентов ниже, чем год назад, пишет «Радио 1».

Сообщается, что в общей сложности в текущем инспекторы провели 5596 проверок на более чем 2400 поднадзорных объектах. Среди них – 1139 жилых и 838 нежилых объектов.

Самыми распространенными нарушениями строительных площадках является, отклонения от проекта, нарушение требований пожарной безопасности и несоблюдение правил организации строительства.

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