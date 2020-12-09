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Законопроект о запрете журналистам освещать митинг и участвовать в нем прошел первое чтение
Фото: АГН «Москва» / Пресс-служба Госдумы РФ

Законопроект о запрете журналистам освещать митинг и участвовать в нем прошел первое чтение

Татьяна Плотникова

Политика

Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект, уточняющий вопросы организации, подготовки и проведения публичных мероприятий.

Документ, в частности, содержит запрет сотрудникам средств массовой информации при осуществлении профессиональной деятельности на публичном мероприятии принимать непосредственное участие в его проведении, в том числе осуществлять распорядительные функции, сбор подписей, участие в принятии решений, использование наглядной агитации и так далее.

Кроме того, законопроект предполагает разрешение по постановлению суда признавать публичным мероприятием совокупность актов пикетирования, осуществляемых одним участником, объединенных единым замыслом и общей организацией, а также поочередное участие нескольких лиц в таких актах пикетирования, массовое одновременное пребывание и (или) передвижение граждан в общественных местах, направленное на выражение и формирование мнений, выдвижение требований по различным вопросам политической, экономической, социальной и культурной жизни страны и вопросам внешней политики.

В случае принятия законопроекта будет введен запрет на проведение публичных мероприятий на территориях, непосредственно прилегающих к зданиям, занимаемым экстренными оперативными службами.

При этом организаторов публичного мероприятия обяжут указывать в уведомлении о его проведении сведения о формах и методах организации санитарного обслуживания публичного мероприятия, сообщает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в первом чтении законопроект о блокировке интернет-ресурсов за цензуру российских СМИ. Авторы инициативы отметили, что актуальность документа обусловлена фактами необоснованного ограничения доступа россиян к информации российских СМИ со стороны отдельных интернет-ресурсов.

Читайте также: Запретят ли Instagram и Facebook в России: эксперт объяснил необходимость законопроекта об иностранных интернет-платформах

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