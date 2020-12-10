Водитель сбежал с места аварии на юго-востоке Москвы

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Рязанский проспект Карта всех событий

На юго-востоке Москвы произошла авария: легковой автомобиль протаранил пешеходный переход.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на пересечении Рязанского проспекта и Ташкентской улицы. Машина, попавшая в ДТП, принадлежит одному из сервисов каршеринга. Управлявший ею человек скрылся с места аварии.

В результате ДТП никто не пострадал. Представители городских экстренных служб устанавливают все обстоятельства инцидента, сообщает телеканал РЕН ТВ.

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