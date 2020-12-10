Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Водитель сбежал с места аварии на юго-востоке Москвы
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Водитель сбежал с места аварии на юго-востоке Москвы

Татьяна Плотникова

Происшествия
Россия, Москва, Рязанский проспектКарта всех событий

На юго-востоке Москвы произошла авария: легковой автомобиль протаранил пешеходный переход.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на пересечении Рязанского проспекта и Ташкентской улицы. Машина, попавшая в ДТП, принадлежит одному из сервисов каршеринга. Управлявший ею человек скрылся с места аварии.

В результате ДТП никто не пострадал. Представители городских экстренных служб устанавливают все обстоятельства инцидента, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Читайте также: Иномарка насмерть сбила пенсионера на пешеходном переходе в Новой Москве

МоскваДТП
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Работать курьером стыдно и невыгодно

Андрей Тяжельников
Андрей Тяжельников

Новые технологии помогают врачам

Борис Громов
Борис Громов

Мне до сих пор снится Афганистан

Кирилл Кабанов
Кирилл Кабанов

Как победить коррупцию

Юрий Юденков
Юрий Юденков

Зачем Украина сыплет угрозами

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Армия, опасайся балерунов

Артем Чубар
Артем Чубар

Онищенко — похититель Рождества

Все мнения
О проекте