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Минсельхоз опроверг риск дефицита томатов в России
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Минсельхоз опроверг риск дефицита томатов в России

Татьяна Плотникова

Товары

Дефицит томатов на фоне запрета их импорта из ряда государств не грозит российскому рынку. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РФ.

В ведомстве отметили, что в текущем году объем урожая томатов в России должен превысить 14 миллионов тонн, причем объем выращенных в зимних теплицах овощей может стать рекордным — 1,3 миллиона тонн.

Что касается импорта томатов в Россию, необходимый нашему рынку объем могут обеспечить поставки из других государств, не попавших под эмбарго.

Вместе с тем в Минсельхозе указали на устойчивое снижение импорта помидоров в Россию: в 2018 году он составлял 578 тысяч тонн, в 2019 году — 558,8 тысячи тонн, за три квартала текущего года — 394,6 тысячи тонн.

Ценовая динамика на овощную продукцию в настоящее время соответствует сезонному тренду, рассказали в Минсельхозе ТАСС.

Ранее стало известно, что Россельхознадзор ограничит ввоз армянских томатов и перцев в Россию, а также овощной продукции из Узбекистана.

Читайте также: Россия запретит ввоз яблок и томатов из Азербайджана

овощипомидорыРоссельхознадзор
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