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Сомнолог раскрыл связь коронавируса и бессонницы
Фото: pixabay.com

Сомнолог раскрыл связь коронавируса и бессонницы

Татьяна Плотникова

Общество

Заслуженный врач, президент Российского общества сомнологов Роман Бузунов объяснил, какая взаимосвязь присутствует между пандемией коронавирусной инфекции и бессонницей.

Как пояснил медик, из-за распространения COVID-19 многие люди испытывают депрессию, которая в числе прочего способна спровоцировать нарушения сна и бессонницу.

— Мы практически имеем пандемию бессонницы на фоне пандемии ковидной инфекции, — рассказал эксперт.

При этом Бузунов подчеркнул, что проблема бессонницы из-за стресса на фоне пандемии затрагивает в том числе людей, не болевших COVID-19, поскольку ограничительные меры касаются всех.

Перевод людей на удаленную работу и самоизоляция нарушают привычный ритм жизни, вызывая проблемы со сном. Сказывается также ограничение физической активности, которая является хорошим средством против стресса.

Чтобы избежать проблем со сном, эксперт советует также не злоупотреблять гаджетами незадолго до сна. Следует также обратить внимание на такие симптомы, как панические атаки, изжога, кислый привкус во рту, апноэ, рассказал Бузунов в эфире телеканала «Россия-1».

Ранее главный сомнолог России назвал пять причин бессонницы и объяснил, как от нее избавиться.

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