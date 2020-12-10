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Цены на нефть растут на оптимизме вокруг новостей о вакцине от коронавируса
Фото: twitter.com/AAEnergyNews

Цены на нефть растут на оптимизме вокруг новостей о вакцине от коронавируса

Виктория Родимкина

Экономика

Стоимость нефти начала расти в четверг утром на фоне продолжающегося оптимизма, вызванного новостями о вакцине от коронавируса. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, по состоянию на 7:47 по московскому времени стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивалась на 0,47 процента и составляла 49,09 доллара за баррель.

Цена январских фьючерсов на WTI выросла на 0,59 процента — до 45,79 доллара за баррель.

Связанные с вакциной новости порождают спрос на сырье. В то же время в краткосрочной перспективе котировки нефти остаются под давлением на фоне нарушения баланса спроса и предложения.

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