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Новак заявил, что решения ОПЕК+ полностью соответствуют интересам России
Фото: Пресс-служба Госдумы

Новак заявил, что решения ОПЕК+ полностью соответствуют интересам России

Кирилл Николаев

Экономика

Решения ОПЕК+ полностью соответствуют интересам России. Об этом в среду, 9 декабря, сообщил вице-премьер Российской Федерации Александр Новак.

По его словам, решения по сделке ОПЕК+ позволят России увеличить добычу в январе еще на 125 тысяч баррелей в сутки.

— Таким образом, с учетом того, что мы в августе месяце увеличили на 500 тысяч, общий объем увеличения добычи в России составит с 1 января уже 625 тысяч, — цитирует Новака РИА Новости.

Он добавил, что интересы России заключаются в тщательном мониторинге за текущей ситуацией на рынке.

Договоренности ОПЕК+

После провала сделки ОПЕК+ в начале марта нефтяные котировки обвалились, что привело к пикированию цен на бензин во многих странах мира. В России этого не случилось, так как в стране действует механизм сглаживания цен, защищающий стоимость топлива от колебаний (демпфер).

12 апреля ОПЕК+ утвердила новое сокращение добычи нефти от уровня октября 2018 года: на 23 процента — в мае–июне, на 18 процентов — до конца 2020 года, на 14 процентов — до конца апреля 2022 года.

На первом этапе альянс снизит объемы добычи черного золота на 9,7 миллиона баррелей, далее — на восемь и шесть миллионов. Для России и Саудовской Аравии точкой отсчета будут 11 миллионов баррелей в сутки.

Отдельные условия выдвинула и настояла на них Мексика, выразившая готовность сократить добычу сырья лишь на 100 тысяч баррелей.

Читайте также: Путин попросил Новака доложить о переговорах по ОПЕК+

Александр НовакРоссияОПЕК+
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