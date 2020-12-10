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В АТОР оценили перспективы открытия стран для российских туристов в 2021 году
Фото: pixabay.com

В АТОР оценили перспективы открытия стран для российских туристов в 2021 году

Виктория Родимкина

Туризм

Глава транспортного комитета Ассоциации туроператоров России (АТОР), советник главы Ростуризма по транспорту Дмитрий Горин рассказал, какие туристические направления будут доступны для россиян в ближайшее время.

Из европейских стран для российских туристов открыта Греция. Туда могут попасть 500 человек в неделю при предъявлении отрицательных тестов на коронавирус.

— Мы знаем о позиции Кипра, что он планирует с марта 2021 года на определенных условиях начинать открытие границ для туристов из России, — сказал Ридусу Дмитрий Горин.

Он отметил, что для россиян на данный момент доступны 15 стран. Самые популярные — Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Танзания, Куба и Мальдивы.

Россияне продолжают активно летать в Турцию, несмотря на то, что туристический сезон закончился 15 ноября.

Помимо этого, эксперт добавил, что еще ряд стран заявили о готовности принять туристов из РФ. Это Доминикана, Мексика, Марокко. Каждая страна планирует открыть границы на своих условиях.

— По Евросоюзу мы уже понимаем, что путешествий именно с туристическими целями на Новый год точно не будет, потому что посольства не выдают туристические визы, — подчеркнул специалист.

Он добавил, что дата открытия границ будет зависеть и от того, случится ли новая волна коронавируса в будущем.

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