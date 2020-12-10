Новые способы записи на прививку от COVID-19 появились в Москве

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Жители столицы из групп риска могут записаться на вакцинацию от коронавируса не только на порталах mos.ru и emias.info, но и в мобильных приложениях, таких как «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и «ЕМИАС.ИНФО». Об этом в четверг, 10 декабря, сообщили на официальном сайте мэра города.

Также записаться на прививку можно через информационные киоски в поликлиниках Москвы или по телефону.

Уточняется, что на данный момент вакцинация доступна для всех работников медицинских и образовательных организаций, независимо от формы собственности, а также для работников соцслужб.

В столице открыто 70 пунктов вакцинации на базе взрослых поликлиник. Пройти ее могут граждане, которые контактируют с большим количеством людей из-за профессиональной деятельности.

При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и документ, подтверждающий личность.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Около двух тысяч москвичей привились от COVID-19 в минувшие выходные