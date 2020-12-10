Новосибирский минздрав опроверг данные о смерти пациента после отключения кислорода

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Минздрав Новосибирской области назвал ложной информацию ряда СМИ о смерти пациента с коронавирусом из-за отключения подачи кислорода.

Ранее средства массовой информации сообщили, что в Городской больнице № 11 скончался мужчина после отключения в инфекционном госпитале на несколько часов подачи кислорода. Об этом рассказала дочь умершего.

— Информация о смерти пациента в больнице № 11 из-за отключения кислорода — фейк, — говорится в сообщении министерства.

Уточняется, что администрация больницы обратится в суд с иском о защите чести и достоинства в связи с публикациями в СМИ.

В минздраве заявили, что за все время работы госпиталя не было перебоев с подачей кислорода, пациенты получают его непрерывно.

Кроме того, в сообщении добавили, что в новосибирских больницах есть системы централизованного снабжения медицинскими газами, а также имеются кислородные баллоны, необходимые для бесперебойной работы этой системы.

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