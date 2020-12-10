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Курс рубля слабо меняется к доллару и евро на открытии Мосбиржи
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Курс рубля слабо меняется к доллару и евро на открытии Мосбиржи

Виктория Родимкина

Экономика

Курс российской валюты после небольшого укрепления на старте торгов мало меняется к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи в четверг, 10 декабря.

Так, курс доллара расчетами завтра на 10:11 по московскому времени снижался на 4 копейки. Он составлял 73,82 рубля. Курс евро рос на 1 копейку — до 89,26 рубля.

Февральский фьючерс на нефть марки Brent повышался на 0,27 процента — до 48,99 доллара за баррель.

Ранее курсы доллара и евро снижались к уровню предыдущего закрытия на 10 копеек и 8 копеек соответственно.

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