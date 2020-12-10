За сутки в России выявили 27 927 новых случаев коронавируса

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

В России выявлено 27 927 новых случаев коронавируса за сутки. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в четверг, 10 декабря.

Из них 18,9 процента не имели клинических проявлений болезни. За сутки в РФ скончались 562 человека от инфекции. За минувшие 24 часа полностью вылечились 25 877 человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Больше всего пациентов с коронавирусом выявили в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Всего в стране зафиксировали 2 569 126 случаев коронавируса. За все время скончались 45 280 человек, вылечились 2 033 669 человек.

Ранее инфекционист рассказала об особенностях повторного заражения коронавирусной инфекцией. По ее словам, в таком случае болезнь протекает значительно легче, потому что знакомая с вирусом иммунная система оперативно вырабатывает антитела.

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