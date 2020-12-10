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«Сейчас идет репетиция»: астролог спрогнозировал пик пандемии COVID-19 в 2023 году
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

«Сейчас идет репетиция»: астролог спрогнозировал пик пандемии COVID-19 в 2023 году

Анастасия Колоскова

Общество

Пандемия коронавируса будет оставаться реальностью еще несколько лет и достигнет пика в 2023 году. Об этом рассказала член Союза астрологов Юлия Богданова.

По словам эксперта, наступивший месяц будет богат на события и разного рода потрясения. Она отметила две знаковые даты: 14 декабря, когда случится солнечное затмение, и 21 декабря, когда человечество вступит в новую эпоху Водолея.

Богданова уверяет, что конец года может преподнести людям неожиданные сюрпризы как личного плана, так и мирового характера.

Прогноз астролога относительно пандемии коронавируса не отличается оптимизмом.

— Пандемия будет актуальна еще не один год, более того, она будет приобретать новые темы и достигнет пика в 2023 году. Коронавирус приобретет новые формы, мы будем бороться сначала с одной, потом с другой. Она будет ослабевать, но люди будут по привычке соблюдать самоизоляцию. Но коронавирус надолго с ними. Сейчас идет репетиция, а в будущем люди начнут соблюдать самоизоляцию уже по инерции, — цитирует Богданову «Политика сегодня».

Согласно прогнозу астролога, наступающий год чреват войнами и катаклизмами, так как пройдет по «квадратуре» Сатурна и Урана и может привести к изменению структуры порядка и власти.

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