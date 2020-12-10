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Правительство расширило список автомобильных дорог федерального значения
Фото: Михаил Колобаев / Комплекс градостроительной политики и строительства

Правительство расширило список автомобильных дорог федерального значения

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Правительство России включило еще две автотрассы в список автомобильных дорог федерального значения. Об этом сообщается на сайте кабмина в четверг, 10 декабря.

— Еще две автомобильные трассы будут включены в перечень автомобильных дорог федерального значения — Пенза — Балашов — Михайловка — А-260 и Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград, — говорится в сообщении.

Соответствующий документ был подписал премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Первая трасса связывает три региона — Пензенскую, Саратовскую и Волгоградскую области. После включения в перечень федерального значения она получит учетный номер Р-207.

Вторая трасса протяженностью 696,9 километра проходит через Самарскую, Саратовскую и Волгоградскую области. Ей присвоили номер Р-229.

Включение дорог в перечень позволит привести их в нормативное состояние, добавили на сайте.

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дорогафедеральная трассаКабмин РФ
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