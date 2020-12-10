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Реконструкцию путепровода «Текстильщики-1» завершат в 2023 году
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Реконструкцию путепровода «Текстильщики-1» завершат в 2023 году

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Волгоградский проспект Карта всех событий

Путепровод «Текстильщики-1» на юго-востоке Москвы реконструируют в 2023 году. Об этом в четверг, 10 декабря, сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, в рамках работ уже проведены торгово-закупочные процедуры по определению подрядчика.

— По поручению мэра столицы Сергея Собянина приступаем к разработке проектно-сметной документации, — рассказал Загрутдинов.

Путепровод длиной 50 метров находится на пересечении Волгоградского проспекта и Шоссейной улицы. Движение на нем организовано по трем полосам в каждом направлении.

В рамках проекта необходимо провести реконструкцию участка Волгоградского проспекта длиной 250 метров под три–четыре полосы движения в каждом направлении, а также реорганизацию Шоссейной улицы под одну–две полосы движения в обоих направлениях.

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