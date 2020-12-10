Сроки реализации строительных проектов в Москве планируют сократить

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В столице сократят сроки реализации инвестиционно-строительного проекта. Об этом в четверг, 10 декабря, сообщила начальник Управления оптимизации и контроля процедур в градостроительной сфере Департамента градостроительной политики Москвы Шушаник Гаспарян.

По ее словам, в городе все основные услуги в строительстве перевели в электронный вид, а также сократили сроки их предоставления.

— В онлайн-формате на mos.ru можно получить услуги ресурсоснабжающих организаций по подключению к инженерно-техническим сетям, для удобства застройщиков созданы разные информационные ресурсы и сервисы, — отметила Гаспарян.

Она также добавила, что на данный момент срок строительства объектов остается довольно длительным из-за взаимодействия застройщика более чем с 30 организациями в ходе реализации проекта.

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