В Кремле прокомментировали запрет на ввоз овощей из Азербайджана и Армении 

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Запрет на ввоз овощей и фруктов из Азербайджана и Армении — это не вопрос Кремля, а прерогатива профильного ведомства. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 10 декабря.

— Естественно, это все делается во взаимодействии с кабинетом министров, и есть четкие критерии, по которым принимаются эти решения, — сказал Песков, уточнив, что эти решения связаны с вирусами, на которые в пандемию обращают особое внимание.

Он отметил, что у ведомства нет обязанности согласовывать с Кремлем подобные действия, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что Россельхознадзор с 10 декабря запрещает ввоз в Россию томатов и яблок с территории Азербайджана. Это связано с продолжением поставок продукции с вредителями.

В Россию также запретили ввозить томаты и перцы из Армавирской области Армении после обнаружения продукции с вирусом мозаики пепино. Эта мера начнет действовать с 14 декабря.

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