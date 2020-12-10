Названы главные проекты дорожного строительства в Москве

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Формирование скоростной транзитной системы, которая состоит из трех хордовых магистралей и рокады, завершат в Москве в 2023 году. Об этом в четверг, 10 декабря, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, главным и масштабным для города дорожным проектом на данный момент является создание системы магистралей.

— На сегодня эта работа выполнена более чем наполовину, — уже введено 190 из 348 километров дорог, — цитирует Бочкарева Интерфакс.

Он добавил, что Северо-Западную хорду запустили год назад, а также открыли движение по шести участкам Северо-Восточной хорды. На данный момент строится последний, который свяжет Открытое и Ярославское шоссе.

Бочкарев рассказал, что хордовые магистрали нужны столице. Такая система является на 20 процентов эффективнее, чем замкнутая кольцевая.

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