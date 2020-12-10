Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Названы главные проекты дорожного строительства в Москве
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Названы главные проекты дорожного строительства в Москве

Юлия Ямпольская

Город

Формирование скоростной транзитной системы, которая состоит из трех хордовых магистралей и рокады, завершат в Москве в 2023 году. Об этом в четверг, 10 декабря, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, главным и масштабным для города дорожным проектом на данный момент является создание системы магистралей.

— На сегодня эта работа выполнена более чем наполовину, — уже введено 190 из 348 километров дорог, — цитирует Бочкарева Интерфакс.

Он добавил, что Северо-Западную хорду запустили год назад, а также открыли движение по шести участкам Северо-Восточной хорды. На данный момент строится последний, который свяжет Открытое и Ярославское шоссе.

Бочкарев рассказал, что хордовые магистрали нужны столице. Такая система является на 20 процентов эффективнее, чем замкнутая кольцевая.

Читайте также: Москва выполнила к декабрю годовой план по строительству дорог

дорогаМосквастроительство
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Коняев
Георгий Коняев

Главный наркотик XXI века

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Работать курьером стыдно и невыгодно

Андрей Тяжельников
Андрей Тяжельников

Новые технологии помогают врачам

Борис Громов
Борис Громов

Мне до сих пор снится Афганистан

Юрий Юденков
Юрий Юденков

Зачем Украина сыплет угрозами

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Армия, опасайся балерунов

Артем Чубар
Артем Чубар

Онищенко — похититель Рождества

Все мнения
О проекте