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Путин рассказал о выявленном COVID-19 у федеральных министров
Фото:kremlin.ru / Администрация президента России

Путин рассказал о выявленном COVID-19 у федеральных министров

Евгения Звощик

Общество

Среди федеральных министров российского правительства на данный момент есть те, кто болеет коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в четверг, 10 декабря, во время заседания президентского совета по правам человека по видеосвязи.

По его словам, главы ведомств тем не менее продолжают работать — из больничной палаты или из дома.

— Я сейчас не буду фамилии называть, но сейчас среди федеральных министров есть люди, которые болеют коронавирусом, — отметил Путин.

Он добавил, что также многие руководители российских регионов, региональные министры лечатся по месту жительства, передает РИА Новости.

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министры РФВладимир Путинкоронавирус
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