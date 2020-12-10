Фигуристка Гребенкина объяснила, как быстро научиться кататься на коньках

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В Москве открываются катки, и многие взрослые решаются впервые в жизни встать на коньки. Как быстро можно достичь первых значимых результатов, «Вечерка» узнала у профессионалов.

Фигуристка, мастер спорта международного класса Анастасия Гребенкина в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» заявила, что взрослые, которые мечтали учиться кататься на коньках, могут это сделать в любом возрасте.

— Человек может научиться делать вращения в «волчке», «ласточке», одинарные и перекидные прыжки. Некоторые молодые люди учатся двойным прыжкам. Если нет лишнего веса, есть координация и небольшая спортивная подготовка, до двойных прыжков человек может дойти, — заявила спортсменка.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Как можно быстро научить взрослого человека кататься на коньках

Если человек занимается трижды в неделю, за два–три месяца он может достичь хороших результатов. Любитель, желающий свободно чувствовать себя на льду, может заниматься год. Этого времени хватит для подготовки, отметила фигуристка.

Гребенкина отметила, что двоим труднее кататься — для этого нужно дополнительно заниматься год. За час можно успеть сделать пять элементов, но за это время любители устают.

По словам фигуристки, желающим быстро научиться кататься на коньках необходимо посещать спортзал, чтобы прорабатывать мышцы и выносливость. Это работа с собственным весом.

— Научитесь стоять по 30 секунд на одной ноге, уводя вторую попеременно вперед и назад. Уверяю, что вы очень скоро устанете. Будет формироваться мышечный корсет, который необходим для занятий на льду. Подтягиваются ягодичные мышцы, руки, фигура становится более гармоничной на занятиях, — подытожила спортсменка.

Телеведущая Первого канала, заслуженная артистка России Лариса Вербицкая поделилась своим опытом в фигурном катании.

— Я никогда не вставала на коньки, мой опыт начался с проекта «Звезды на льду». Нужно попасть в руки прекрасных мастеров и партнеров. Подключаются группы мышц, концентрация сложных элементов и скорость у профессионалов выше, чем у участников проекта. Я каталась всего два месяца летом, потом на проекте несколько месяцев, потом было турне. Шоу — это был экстремальный опыт, — отметила Вербицкая.

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