Путин присвоил звание генерал-майора старшему следователю СК РФ Молодцовой

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении старшему следователю по особо важным делам при председателе Следственного комитета Российской Федерации Марине Молодцовой звания генерал-майора юстиции. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Более трех лет Молодцова занимается расследованием убийства царской семьи. Также она участвовала в расследовании дела о серии убийств в ломбардах и ювелирных магазинах столицы в 2009–2011 годах, сообщает РИА Новости.

Ранее Путин поддержал идею создания Российского суда по правам человека. Также президент России призвал правозащитников заняться вопросами защиты персональных данных граждан.

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