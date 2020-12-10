Главному редактору газеты «Вечерняя Москва» Александру Куприянову вручили удостоверение члена Попечительского совета ВНИИ МВД России

Фото: Игорь Ивандиков, «Вечерняя Москва»

В четверг, 10 декабря, главному редактору газеты «Вечерняя Москва» Александру Куприянову на основании приказа ВНИИ МВД России от 26.08.2020 г. № 65 «О создании Попечительского совета ВНИИ МВД России» было вручено удостоверение члена Попечительского совета ВНИИ МВД России.

Церемония вручения прошла в редакции — поздравить Куприянова лично приехал начальник ВНИИ МВД России генерал-лейтенант полиции Валерий Васильевич Кожокарь.

Институт был основан в декабре 1945 года, и первоначально на него были возложены задачи по внедрению научно-технических средств в деятельность милиции, по разработке новых методов и средств обнаружения и исследования вещественных доказательств, производству повторных и наиболее сложных экспертиз для органов внутренних дел.

Сегодня Всероссийский научно-исследовательский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации выполняет функции головной научно-исследовательской организации МВД России в области изучения проблем оперативно-разыскной, уголовно-правовой, уголовно-процессуальной, административно-правовой, криминологической деятельности органов внутренних дел.

— Благодарю за оказанное доверие — постараюсь его оправдать! — поблагодарил генерал-лейтенанта Куприянов. — То, что делает ваша служба, — неоценимая вещь для всего города. Для меня полиция связана с целым рядом людей, которые нашли на страницах газеты свое почетное место, все они этого действительно достойны.

Редакция благодарит институт за оказанную честь. Подробности церемонии и материал о ВНИИ МВД России читайте в ближайших выпусках «Вечерней Москвы».

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