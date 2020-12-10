Ученый оценил влияние пандемии на состояние экологии

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Выбросы парниковых газов на фоне пандемии коронавируса сократились, однако не очень значительно. Об этом в четверг, 10 декабря, сообщил глава Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Владимир Катцов.

— Конечно, какое-то сокращение выбросов в атмосферу произошло из-за сокращения хозяйственной деятельности человека. Но никакого заметного результата и влияния на то, что делает СО2 в атмосфере, это не оказало, потому что речь идет об очень малом факторе, — отметил специалист.

По его словам, попавшие в атмосферу газы остаются там в течение долгого времени.

Катцов добавил, что были проведены академические эксперименты, которые предполагали прекращение выбросов газов в 2000 году. Однако потепление все равно бы продолжилось из-за инерции климата, передает РИА Новости.

Тем не менее весной ученые из ряда стран мира подчеркивали, что пандемия коронавируса затормозила парниковый эффект. Это произошло вследствие остановки производств, уменьшения добычи угля и нефти, снижения дорожного трафика и количества авиаперелетов.

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