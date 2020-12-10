Голикова рассказала о поступлениях вакцины «Спутник V» в гражданский оборот

Фото: government.ru / Сайт правительства России

Примерно 6,9 миллиона доз вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» поступят в гражданский оборот в период с декабря по конец февраля. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в четверг, 10 декабря.

Она отметила, что также будет дополнительно поступать вакцина «Вектор». По словам зампреда правительства, объемы поступления последней вакцины в гражданский оборот в данный момент оцениваются, передает РИА Новости.

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