Доктор Комаровский рассказал, чем опасна потеря обоняния при COVID-19
Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, чем опасна потеря обоняния при COVID-19, пишет Nation News.
По мнению эксперта, потеря возможности ощущать запахи может угрожать жизни человека. Это связано с тем, что при отсутствии обоняния человек перестает определять качество еды, что может привести к отравлению. Врач советует всегда проверять срок годности продуктов. Вторая опасность кроется в том, что больной коронавирусом человек не чувствует запах газа или дыма. Для предотвращения этого специалист советует устанавливать в доме датчик дыма.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о том, кто вакцинация от коронавируса в регионе добровольная, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
— Любая вакцинация — это дело добровольное, поэтому никто никого ни толкать, ни принуждать не будет. Эти фобии точно напрасны. Но надо понять, что вакцинация спасает огромное количество людей, — уточнил Воробьев.
Губернатор советует жителям региона сделать прививку, чтобы не столкнуться с тяжелой формой заболевания COVID-19.
Ранее Newinform сообщило, что главный врач больницы имени Филатова Валерий Вечорко считает, что коронавирус в России может отступить в конце 2021 года.
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