Доктор Комаровский рассказал, чем опасна потеря обоняния при COVID-19

Фото: YouTube.com / Доктор Комаровский

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, чем опасна потеря обоняния при COVID-19, пишет Nation News.

По мнению эксперта, потеря возможности ощущать запахи может угрожать жизни человека. Это связано с тем, что при отсутствии обоняния человек перестает определять качество еды, что может привести к отравлению. Врач советует всегда проверять срок годности продуктов. Вторая опасность кроется в том, что больной коронавирусом человек не чувствует запах газа или дыма. Для предотвращения этого специалист советует устанавливать в доме датчик дыма.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о том, кто вакцинация от коронавируса в регионе добровольная, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

— Любая вакцинация — это дело добровольное, поэтому никто никого ни толкать, ни принуждать не будет. Эти фобии точно напрасны. Но надо понять, что вакцинация спасает огромное количество людей, — уточнил Воробьев.

Губернатор советует жителям региона сделать прививку, чтобы не столкнуться с тяжелой формой заболевания COVID-19.

Ранее Newinform сообщило, что главный врач больницы имени Филатова Валерий Вечорко считает, что коронавирус в России может отступить в конце 2021 года.

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