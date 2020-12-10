Пожар локализовали в лаборатории Научного центра ФМБА в Красногорске

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Россия, Московская область, городской округ Красногорск, посёлок Светлые Горы, 1 Карта всех событий

Пожарным удалось локализовать возгорание в здании лаборатории Научного центра биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Красногорске. Об этом в четверг,10 декабря, рассказали в пресс-службе МЧС России по Московской области.

Отмечается, что пожар локализован на площади 200 квадратных метров. В здании не хранилось опасных и ядовитых веществ и материалов, однако там были подопытные крысы и хозяйственный инвентарь, сообщает ТАСС.

Напомним, инцидент произошел по адресу поселок Светлые Горы, дом 1. Кровля и второй этаж здания оказались полностью охвачены огнем. Часть кровли обрушилась. В пресс-службе ФМБА заявили, что информации о погибших нет.

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