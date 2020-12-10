Прокуратура Москвы начала проверку по факту нанесения побоев несовершеннолетней
Прокуратура Москвы проводит проверку по факту причинения несовершеннолетней телесных повреждений на западе столицы. Об этом в четверг, 10 декабря, сообщили на сайте прокуратуры.
По предварительным данным, 8 декабря у десятилетней девочки сотрудники школы обнаружили телесные повреждения. Со слов ребенка, с февраля 2020 года к ней применял насилие родной дядя, который проживает с семьей в квартире на Рублевском шоссе.
Выясняются все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Читайте также: Дело возбудили в отношении 18-летнего юноши, готовившего атаку на учебное заведение в Туле