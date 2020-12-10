Прокуратура Москвы начала проверку по факту нанесения побоев несовершеннолетней

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Россия, Москва, Рублёвское шоссе Карта всех событий

Прокуратура Москвы проводит проверку по факту причинения несовершеннолетней телесных повреждений на западе столицы. Об этом в четверг, 10 декабря, сообщили на сайте прокуратуры.

По предварительным данным, 8 декабря у десятилетней девочки сотрудники школы обнаружили телесные повреждения. Со слов ребенка, с февраля 2020 года к ней применял насилие родной дядя, который проживает с семьей в квартире на Рублевском шоссе.

Выясняются все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

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