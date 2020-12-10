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Прокуратура Москвы начала проверку по факту нанесения побоев несовершеннолетней
Фото: АГН «Москва»

Прокуратура Москвы начала проверку по факту нанесения побоев несовершеннолетней

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, Рублёвское шоссе Карта всех событий

Прокуратура Москвы проводит проверку по факту причинения несовершеннолетней телесных повреждений на западе столицы. Об этом в четверг, 10 декабря, сообщили на сайте прокуратуры.

По предварительным данным, 8 декабря у десятилетней девочки сотрудники школы обнаружили телесные повреждения. Со слов ребенка, с февраля 2020 года к ней применял насилие родной дядя, который проживает с семьей в квартире на Рублевском шоссе.

Выясняются все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

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