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В лаборатории ФМБА, где произошел пожар, не разрабатывали вакцину от COVID-19
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

В лаборатории ФМБА, где произошел пожар, не разрабатывали вакцину от COVID-19

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Московская область, городской округ Красногорск, посёлок Светлые Горы, 1 Карта всех событий

Лаборатория Научного центра биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Красногорске, где в четверг, 10 декабря, произошел пожар, не занималась разработкой вакцин и лекарств против коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе ФМБА.

Отмечается, что опасных и ядовитых веществ в здании не было. В момент возгорания персонал отсутствовал в здании. Ущерб будет минимальным, сообщает ТАСС.

Напомним, инцидент произошел по адресу поселок Светлые Горы, дом 1. Кровля и второй этаж здания оказались полностью охвачены огнем. Часть кровли обрушилась. В пресс-службе ФМБА заявили, что информации о погибших нет.

Читайте также: Пожар локализовали в лаборатории Научного центра ФМБА в Красногорске

город КрасногорскпожарФМБА
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