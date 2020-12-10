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Москва будет готова к климатическим изменениям
Фото: mos.ru / пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

Москва будет готова к климатическим изменениям

Юлия Курганова

Город

Руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский сообщил о произошедших в последние годы изменениях в инфраструктуре Москвы. Он сказал, что город будет подготовлен к климатическим изменениям.

В четверг, 10 декабря, на конференции в рамках Московского урбанистического форумаКульбачевский рассказал, что в этом году усилия столичных властей высоко оценило международное сообщество. Москва впервые попала в список городов категории А рейтинга Международного проекта по раскрытию данных о выбросах парниковых газов Carbon Disclosure Project (CDP) по экологической отчетности.

— В список вошли 88 городов из 591 города, подавших отчетность. Мы собираемся дальше продолжать те изменения, которые начаты 10 лет назад. С уверенностью смотрим в будущее и считаем, что мы подготовим город к климатическим изменениям, — сказал чиновник.

Он отметил, что изменения климата сопровождается увеличением количества нехарактерных для конкретного региона природных явлений и связанной с ними нагрузки на инфраструктуру. Для Москвы, например, это число переходов температуры через ноль градусов, когда осадки могут выпадать в виде ледяного дождя.

Кульбачевский добавил, что повышение устойчивости функционирования инфраструктуры столицы реализуется за счет обеспечения надежности ее работы и имеющихся резервных мощностей.

По его словам, в сфере водоснабжения Москва обеспечена качественным водоснабжением на 99,9 процента, резерв мощности водоподготовки и водоснабжения на данный момент составляет почти 50 процентов. В сфере водоотведения внедрены лучшие технологии на очистных сооружениях хозбытовой канализации.

По словам руководителя департамента, одним из важных аспектов адаптации городского хозяйства к изменениям климата является развитие зеленой инфраструктуры.

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климатгородская инфраструктураМосква
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