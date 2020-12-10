Неизвестный с ножом украл машинку для стрижки волос в столичном салоне красоты

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Большая Филёвская улица Карта всех событий

Неизвестный мужчина, вооруженный ножом, похитил машинку для стрижки волос в салоне красоты на западе столицы. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах в четверг, 10 декабря.

В салон красоты на улице Большая Филевская ворвался мужчина в черном трико. Угрожая ножом, он украл машинку для стрижки волос и скрылся.

В настоящее время правоохранительные органы разыскивают злоумышленника. Устанавливаются мотивы и обстоятельства произошедшего, сообщает агентство «Москва».

Читайте также: Неизвестный украл два арбалета и более миллиона рублей из офиса на юге Москвы