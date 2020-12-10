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Неизвестный с ножом украл машинку для стрижки волос в столичном салоне красоты
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Неизвестный с ножом украл машинку для стрижки волос в столичном салоне красоты

Юлия Курганова

Происшествия
Россия, Москва, Большая Филёвская улица Карта всех событий

Неизвестный мужчина, вооруженный ножом, похитил машинку для стрижки волос в салоне красоты на западе столицы. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах в четверг, 10 декабря.

В салон красоты на улице Большая Филевская ворвался мужчина в черном трико. Угрожая ножом, он украл машинку для стрижки волос и скрылся.

В настоящее время правоохранительные органы разыскивают злоумышленника. Устанавливаются мотивы и обстоятельства произошедшего, сообщает агентство «Москва».

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