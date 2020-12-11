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Лидеры Евросоюза расширили санкции против Турции
Фото: European Union 2014 / European Parliament

Лидеры Евросоюза расширили санкции против Турции

Юлия Курганова

В мире

Главы государств и правительств Евросоюза решили расширить санкции против Турции из-за ее действий в Средиземном море. Об этом сообщается в пятницу, 11 декабря, в заявлении участников саммита ЕС, проходящего в Брюсселе.

— ЕС остается приверженным защите интересов союза и стран-членов, а также поддержанию региональной стабильности. В связи с этим саммит поручает Совету ЕС принять дополнительный черный список на основании решения от 11 ноября 2019 года, касающегося ограничительных мер из-за незаконной деятельности Турции в Средиземном море, — сказано в документе.

Также лидеры поручили главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю представить в марте 2021 года другие варианты расширения санкций против Турции.

Отмечается, что турецкие власти продолжают односторонние и провокационные действия и усилили риторику против ЕС. При этом Евросоюз подтверждает стратегический интерес в развитии взаимовыгодных отношений с Анкарой, передает ТАСС.

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