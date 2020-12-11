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Жителей столицы предупредили о гололедице 11 декабря
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Жителей столицы предупредили о гололедице 11 декабря

Юлия Ямпольская

Город

В столице в пятницу, 11 декабря, ожидается гололедица и переменная облачность. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Синоптики отметили, что столбик термометра опустится до шести градусов ниже нуля. В ночь на субботу, 12 декабря, возможно до 13 градусов мороза. Атмосферное давление составит около 760 миллиметров ртутного столба.

В Московской области температура составит от трех до восьми градусов мороза. В субботу она опустится до минус 16 градусов.

Ранее сообщалось, что мощное потепление ожидается в России в середине декабря.

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