Нефть дорожает на фоне новостей о вакцине от COVID-19

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В пятницу утром, 11 декабря, нефть продолжает дорожать на фоне хороших новостей о вакцине против коронавируса. Об этом свидетельствуют данные торгов.

К 08:20 по Москве февральские фьючерсы на сырье марки Brent поднимались на 0,19 процента до 50,34 доллара за баррель. Тем временем фьючерсы WTI с поставкой в январе росли на 0,26 процента до 46,9 доллара за баррель.

В четверг, 10 декабря, нефтяные котировки достигли максимальных значений с марта 2020 года. При этом черное золото продолжает дорожать, несмотря на «огромный», по мнению аналитиков, рост запасов топлива в США. Речь идет об увеличении резервов на 15,2 миллиона баррелей нефти.

В настоящее время благоприятную атмосферу на рынке задает другая повестка: в США официально одобрили экстренное использование вакцины от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech.

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