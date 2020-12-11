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Создатели «Черной пантеры — 2» рассказали о судьбе фильма после смерти Боузмана
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Создатели «Черной пантеры — 2» рассказали о судьбе фильма после смерти Боузмана

Анастасия Колоскова

Кино

Создатели продолжения боевика «Черная пантера» не будут искать актера на замену умершего в августе Чедвика Боузмана, который исполнил в первой части фильма главную роль — супергероя Т’Чалла. Об этом сообщил глава студии Marvel Кевина Файги.

По его словам, команда фильма уделит в сиквеле большее внимание второстепенным персонажам из первой части «Черной пантеры». Премьера продолжения боевика анонсирована на 8 июля 2022 года, сообщает издание Deadline.

Напомним, что Чедвик Боузман умер в возрасте 42 лет от осложнений, вызванных раком толстой кишки, с которым актер боролся с 2016 года.

Позже представители Twitter сообщили, что твит о смерти Боузмана набрал рекордное количество лайков за всю историю соцсети — больше шести миллионов.

Ранее Marvel заявлял, что не станет использовать компьютерную графику для включения в боевик умершего актера.

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актерМарвел«Черная Пантера»
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