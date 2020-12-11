Врачи-инфекционисты объяснили, почему не стоит носить маску на морозе

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Врачи-инфекционисты дали рекомендации не надевать маску на улице в мороз, так как она быстро намокает и становится холодной. Средство защиты следует использовать лишь при большом скоплении людей.

— Зачем человек надевает маску? Чтобы не быть среди людей без средства защиты. Маска — не согревающий в мороз элемент. Поэтому если идешь по безлюдной улице, то сними маску. Важно понимать: когда мы дышим и разговариваем, с той стороны маски, которая прилегает к лицу, образуется влага. А с самого начала нашего «инструктажа» по правильному ношению масок мы обращали внимание на то, что если маска влажная, то ее надо снять и выбросить, — пояснила врач-инфекционист научно-клинического отдела Московского городского Центра профилактики и борьбы со СПИДом Елена Белова.

Она отметила, что маску стоит надеть на остановке, если есть большое скопление людей. В других случаях она не нужна. По словам Беловой, влажная маска охлаждается в морозную погоду, и ее ношение может привести к охлаждению самого человека. Также в маске нет необходимости, если человек находится в помещении один.

То, что на улице ношение маски не требуется, подтвердил и врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.

— А кто советует, чтобы на улице носили маски? Люди стараются соблюдать социальную дистанцию. На морозе маска быстро станет мокрой. Это уже не является защитой. Если маска становится влажной, ее надо обязательно менять, а на улице, если одиночный прохожий, какие там показания для маски? Никаких, — цитирует профессора РИА Новости.

Малышев подчеркнул, что не нужно использовать маску для обогрева дыхательных путей. С этой задачей гораздо лучше справится шарф.

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