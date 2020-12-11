Более 81,5 миллиона тестов на коронавирус провели в России

Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

В России за минувшие сутки провели еще 543 тысячи тестов на COVID-19. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в пятницу, 11 декабря.

Всего с начала пандемии в стране выполнили более 81,5 миллиона лабораторных исследований на инфекцию.

При этом 548 957 человек остаются под наблюдением врачей из-за подозрения на наличие ковида.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов назвал самых опасных распространителей COVID-19 в России.

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