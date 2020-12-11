Москвичи смогут оплатить резидентную парковку в столичных центрах госуслуг

Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Жители столицы могут оплатить резидентную парковку в центрах госуслуг. Об этом в пятницу, 11 декабря, сообщили в пресс-службе Сбербанка.

Уточняется, что новая услуга стала доступной во всех центрах, которые действуют на территории города.

— Жители столицы получили возможность оплачивать стоимость годового резидентного парковочного разрешения непосредственно при обращении в один из офисов «Мои документы» в Москве, — говорится в сообщении.

Для того чтобы произвести оплату за парковку, не нужно получать квитанцию и обращаться с ней в отделение банка. Также это можно сделать в приложении «Сбербанк Онлайн» и через банкоматы, многие из которых доступны в круглосуточном режиме, передает агентство городских новостей «Москва».

С декабря 2020 года все желающие могут оплатить парковку при помощи POS-терминала Сбербанка сразу при оформлении парковочного разрешения у специалиста центра госуслуг.

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