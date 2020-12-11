СМИ: Подозреваемый в жестоком двойном убийстве в Армавире записал видео

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Житель краснодарского города Армавир, подозреваемый в убийстве сожительницы и ее младшего брата, записал видео с признанием. Об этом сообщают СМИ.

Как утверждает источник РИА Новости в правоохранительных структурах Кубани, мужчина буквально показывает тело убитой им девушки и говорит, что был с ней в непростых отношениях. Он заверяет, что она ему изменяла. Также подозреваемый заявил, что собирается переломать руки и ноги ее 9-летнему брату.

— На видео — он (предполагаемый убийца, — прим. «ВМ»), — подтвердил собеседник агентства.

Также в Сети появилось видео Следственного комитета РФ, на котором видно, как оперативники работают на месте происшествия. В частности, показана ванна, куда, предварительно, подозреваемый отнес тело убитой девушки. Комната запачкана кровью.

Видео: СК РФ

Напомним, 11 декабря стало известно, что 32-летний житель Армавира поссорился с сожительницей и на почве ревности до смерти избил ее, после чего отнес тело в ванну и уехал в соседнюю станицу. Там он нашел малолетнего брата погибшей и расправился с ним с особой жестокостью. Далее подозреваемый уехал в Джугбу, бросил машину недалеко от моря и скрылся. Его разыскивают, заведено уголовное дело.

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